En raison de la coupure de la route département D8 au Gua, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

La ligne scolaire MON03 , sera répartie entre les lignes MON05 et MON04.

La ligne scolaire MON04, assurera l'arrêt "La Cime du Bourg" à Vif à 7h10 les mercredis et 7h40 les autres jours. Les retours seront assurés à 12h45 les mercredis et 18h00 les autres jours.

La ligne scolaire MON05, assurera la desserte des autres arrêts :

Merci de votre compréhension