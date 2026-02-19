itinisère

Infos transport en commun : L.MON03, MON04, MON05 : perturbations à compter du 23 février

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

À compter du 23 février 2026 et pour une durée indéterminée

En raison de la coupure de la route département D8 au Gua, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

  • La ligne scolaire MON03, sera répartie entre les lignes MON05 et MON04.
  • La ligne scolaire MON04, assurera l''arrêt "La Cime du Bourg" à Vif à 7h10 les mercredis et 7h40 les autres jours. Les retours seront assurés à 12h45 les mercredis et 18h00 les autres jours.
  • La ligne scolaire MON05, assurera la desserte des autres arrêts :

l-mon03-mon04-et-mon05-perturbations-a-compter-du-23-fevrier-et-pour-une-duree-indeterminee.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MON03 MIRIBEL LANCHATRE-ST GUILLAUME-MONESTIER Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers MIRIBEL LANCHATRE

  • Car MON05 CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLERMONT Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers CHATEAU BERNARD / SAINT PAUL LES MONESTIER

  • Car MON04 ST MARTIN DE LA CLUZE-SINARD-MONESTIER D Cars Région

    vers MONESTIER DE CLERMONT
    vers SAINT MARTIN DE LA CLUZE / SINARD
