Infos transport en commun : L.MON03, MON04, MON05 : perturbations à compter du 23 février
Perturbation
À compter du 23 février 2026 et pour une durée indéterminée
En raison de la coupure de la route département D8 au Gua, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
- La ligne scolaire MON03, sera répartie entre les lignes MON05 et MON04.
- La ligne scolaire MON04, assurera l''arrêt "La Cime du Bourg" à Vif à 7h10 les mercredis et 7h40 les autres jours. Les retours seront assurés à 12h45 les mercredis et 18h00 les autres jours.
- La ligne scolaire MON05, assurera la desserte des autres arrêts :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MON03 MIRIBEL LANCHATRE-ST GUILLAUME-MONESTIER Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers MIRIBEL LANCHATRE
MON05 CHATEAU BERNARD-MONESTIER DE CLERMONT Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers CHATEAU BERNARD / SAINT PAUL LES MONESTIER
MON04 ST MARTIN DE LA CLUZE-SINARD-MONESTIER D Cars Régionvers MONESTIER DE CLERMONT
vers SAINT MARTIN DE LA CLUZE / SINARD