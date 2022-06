Jusqu'au 03/07/2022 - Cars Région

Dès lundi 30 mai 2022

Modification de desserte de l'arrêt "Le Fau" à Roissard (du lundi au vendredi hors mercredi)

En raison de surcharges le matin sur la ligne MON01, l'arrêt "Le Fau" à Roissard est supprimé de la ligne MON01 et basculé sur la ligne MON02 en provenance de St-Michel-Les-Portes les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin (pas de modification le mercredi matin, pas de modification au retour, pas de modification sur les horaires des autres arrêts des deux lignes). Le car marquera l'arrêt deux fois : à 7h45 du côté "hameau" et à 8h10 de l'autre côté.

La prise en charge le mercredi matin et la dépose le soir par la MON01 est maintenue à l'emplacement habituel (coté hameau).

Merci de votre comprehension