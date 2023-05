Jusqu'au 07/07/2023 - Cars Région

Dès le lundi 23 janvier 2023

Modification de la desserte sur les trajets Aller de Roissard et St-Michel-Les-Portes, du lundi au vendredi hors mercredi.

Les deux cars qui desservent St-Michel-Les-Portes « Village » sont avancés de 6 minutes.

Une partie des élèves de Roissard (collégiens et élémentaires) des arrêts « Peyrouses 2 », « Peurouses » et « L’Homme » sont reportés sur le car en provenance de St-Michel-Les-Portes. La répartition des élèves de ces arrêts entre la MON01 et la MON02 est organisée par la mairie de Roissard, qui se rapprochera des familles concernées.

Voici les horaires des lignes :

Pas de modification au retour, pas de modification le mercredi matin.

Bonne route sur notre réseau