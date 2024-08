Jusqu'au 31/12/2024 - Cars Région

Dès le lundi 2 septembre 2024

Arrêt « Le Fau » à Roissard

A l’aller, l’arrêt sera desservi à 7h50. Les collégiens devront effectuer une correspondance à l’arrêt « Les Peyrouses » afin de prendre le car en provenance de St Michel-Les-Portes.

Arrêts « Les Peyrouses », « Les Peyrouses 2 », « L’Homme » à Roissard

Afin de bien répartir les élèves dans les véhicules et éviter les surcharges, les collégiens et élèves d’élémentaires (CP au CM2) sont invités à prendre le 2ème car à 8h02 / 8h05 en provenance de St Michel-Les-Portes. Merci de vous conformer aux consignes de l’accompagnatrice.

Arrêt « Chauvinet » à St Michel Les Portes

L’arrêt « Vicaire et Gerbaud » est déplacé à l’intersection de la D1075 et de la Route de Vicaire et est renommé « Chauvinet ». Les horaires ne sont pas modifiés.

Merci de votre compréhension.