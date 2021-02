Jusqu'au 05/02/2021 - Transisère

Du mercredi 3 au vendredi 5 février 2021

En raison de travaux, le car au départ de l’arrêt « Place de l’Eglise » à St-Ismier à 7h20 et à destination des lycées du Grésivaudan et Lionnel Terrey partira à 7h10 du « Clos Marchand » (EHPAD), puis desservira l’arrêt « Le Servage » à l’heure habituelle. L’arrêt « Place de l’Eglise » ne sera pas desservie, et reporté au « Clos Marchand ».

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère