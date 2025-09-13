Infos transport en commun : L.MAV03 et PMOTA: arrêt non desservi du 12/09 au 31/12
Travaux
Du 12 septembre au 31 décembre 2025
En raison de travaux sur le réseau d’eau de La Motte-Saint-Martin, la route du Vivier sera fermée à la circulation.
- L’arrêt « Le Mollard le Bas » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Vivier ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MAV03 LA MOTTE ST MARTIN-LA MOTTE D'AVEILLANS Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
vers MOTTE SAINT MARTIN (LA)
PMOTA PRIMAIRE LES MOTTES Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MOTTE SAINT MARTIN (LA)
vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MOTTE SAINT MARTIN (LA)