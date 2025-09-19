itinisère

Infos transport en commun : L.MAV03: couleurs des cars non conforme du lundi 15 au vendredi 19 septembre

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 septembre, certains cars de la ligne MAV03 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous le tableau des départs concernés: 

mav03-15-16-18-et-19-septembre-25.jpg

Mercredi 17 septembre, certains cars de la ligne MAV03 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous le tableau des départs concernés :

mav03-17-septembre-25.jpg

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MAV03 LA MOTTE ST MARTIN-LA MOTTE D'AVEILLANS Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
    vers MOTTE SAINT MARTIN (LA)
