Infos transport en commun : L.MAV03: couleurs des cars non conforme du lundi 15 au vendredi 19 septembre
Perturbation
Lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 septembre, certains cars de la ligne MAV03 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous le tableau des départs concernés:
Mercredi 17 septembre, certains cars de la ligne MAV03 ne seront pas aux couleurs cars Région. Ci-dessous le tableau des départs concernés :
Merci de votre compréhension
