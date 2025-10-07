itinisère

Infos transport en commun : L.MAV01: modification horaire dès lundi 13 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 13 octobre 2025

 

Pour assurer une arrivée ponctuelle à l’établissement scolaire au vu des conditions de circulation, le départ de la ligne doit être avancés.

  • MAV01000 : Départ avancé à 7h45 de l’arrêt « République » à La Mure. Tous les horaires de la course sont avancés.

l-mav01-modification-13-octobre-2025.PNG

Merci de votre compréhension 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MAV01 LA MURE-SUSVILLE-LA MOTTE D'AVEILLANS Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
    vers MURE (LA)
