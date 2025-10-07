Infos transport en commun : L.MAV01: modification horaire dès lundi 13 octobre
Perturbation
Dès lundi 13 octobre 2025
Pour assurer une arrivée ponctuelle à l’établissement scolaire au vu des conditions de circulation, le départ de la ligne doit être avancés.
- MAV01000 : Départ avancé à 7h45 de l’arrêt « République » à La Mure. Tous les horaires de la course sont avancés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
MAV01 LA MURE-SUSVILLE-LA MOTTE D'AVEILLANS Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
vers MURE (LA)