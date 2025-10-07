Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 13 octobre 2025

Pour assurer une arrivée ponctuelle à l’établissement scolaire au vu des conditions de circulation, le départ de la ligne doit être avancés.

MAV01000 : Départ avancé à 7h45 de l’arrêt « République » à La Mure. Tous les horaires de la course sont avancés.

Merci de votre compréhension