Suite à une coupure de route, les cars de la ligne LTP14 ne desserviront pas les arrêts Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

La LTP14-00 partira de l'arrêt "Ecole de musique" à Thuellin, au lieu de "Eglise" et le départ est avancé à 06h50. La LTP14-08 à 07h59 partira aussi de l'arrêt "Ecole de Musique" au lieu de "Eglise" à Thuellin.

De plus, un arrêt provisoire est ajouté au croisement de la D14B route de la Chataigneray et du chemin de la Péroncière.

Merci de votre comprhénsion