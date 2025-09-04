itinisère

Infos transport en commun : L.LTP14 : changement de répartition des élèves

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 4 septembre

 

En raison d'un sureffectif sur le car LTP14-11 au départ de 17h15 du collège Le Calloud à l’arrêt « La Poste » dû à une mauvaise répartition des élèves :

  • Les élèves scolarisés au collège Saint Bruno sont invités à se répartir sur les autres cars LTP14 au départ du « Champ de Mars » à 17h30 (excepté pour les élèves à destination de l’arrêt « Le Dru » à Dolomieu.

 

Merci de votre compréhension

  • Car LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL
