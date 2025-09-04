Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 4 septembre

En raison d'un sureffectif sur le car LTP14-11 au départ de 17h15 du collège Le Calloud à l’arrêt « La Poste » dû à une mauvaise répartition des élèves :

Les élèves scolarisés au collège Saint Bruno sont invités à se répartir sur les autres cars LTP14 au départ du « Champ de Mars » à 17h30 (excepté pour les élèves à destination de l’arrêt « Le Dru » à Dolomieu.

Merci de votre compréhension