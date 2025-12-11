Infos transport en commun : L.LTP14 : arrêts non desservis à partir du 3 décembre
Perturbation
À partir du 3 décembre 2025 et pour une durée indéterminée
En raison du risque d’effondrement d’une habitation sur la commune de Dolomieu, la route de Thuellin est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- Les arrêts « Couverier », « Bois de Thuellin » et « Thuellin Eglise » ne seront pas desservis.
- L’arrêt « Couverier » est reporté sur l’arrêt « Le Dru » et sur un arrêt provisoire à l’angle de la route de la Châtaigneray et du Chemin de la Péroncière.
- Les arrêts « Bois de Thuellin » et « Thuellin Eglise » sont reportés à l’arrêt « Ecole de Musique »
- Le départ de 6h58 de Thuellin « Ecole de Musique » est avancé à 6h50 pour compenser le retard.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
- Thuellin - Eglise AVENIERES VEYRINS THUELLIN
- Bois de Thuellin AVENIERES VEYRINS THUELLIN
