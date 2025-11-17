Infos transport en commun : L.LTP13 : modification d'arrêt a compter du 24 novembre
Perturbation
A compter du lundi 24 novembre
En raison d’un sureffectif à l’arrêt « La Poste » à la Tour du Pin, la ligne est adaptée.
- L’arrêt « La Poste » à la Tour du Pin sera ajouté aux services LTP13 -05 et LTP13 -07.
- En cas de surcharge sur le service LTP13 -11 au départ de 17h15 du collège Le Calloud, les élèves en surplus à l’arrêt « La Poste » sont invités à attendre le car d’après à savoir :
o LTP13 -05 pour les élèves à destination de Saint Clair de la Tour et La Bâtie Montgascon, desservi à 17h45.
o LTP13 -07 pour les élèves à destination de Corbelin et les Avenières Veyrins Thuellins, à 17h50.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)