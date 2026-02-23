Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Du 2 au 6 mars 2026

Afin de pouvoir accueillir les correspondants étrangers pour le collège Le Calloud à la Tour-du-Pin, certains services sont adaptés.

Les élèves ne pouvant monter dans les cars LTP09-00 et LTP13-04 aux arrêts mentionnés sont invités à emprunter les services mentionnés ci-dessous qui passeront aux mêmes horaires.

Circuit scolaire LTP09-02 : ajout de l’arrêt « Le Champ de Mars » à Cessieu, desservi à 8h10.

Circuit scolaire LTP13-06 : ajout de l’arrêt « Le Passeron » à Saint-Clair-de-la-Tour, desservi à 8h16.

Aucune modification n’est prévue sur les retours.

Merci de votre compréhension