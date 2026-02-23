Infos transport en commun : L.LTP09 et LTP13: services adaptés du 2 au 6 mars
Perturbation
Du 2 au 6 mars 2026
Afin de pouvoir accueillir les correspondants étrangers pour le collège Le Calloud à la Tour-du-Pin, certains services sont adaptés.
Les élèves ne pouvant monter dans les cars LTP09-00 et LTP13-04 aux arrêts mentionnés sont invités à emprunter les services mentionnés ci-dessous qui passeront aux mêmes horaires.
- Circuit scolaire LTP09-02 : ajout de l’arrêt « Le Champ de Mars » à Cessieu, desservi à 8h10.
- Circuit scolaire LTP13-06 : ajout de l’arrêt « Le Passeron » à Saint-Clair-de-la-Tour, desservi à 8h16.
Aucune modification n’est prévue sur les retours.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
-
LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)