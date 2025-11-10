Infos transport en commun : L.LTP08 : modification d'arrêt à compter du 13 novembre
Perturbation
A compter du jeudi 13 novembre 2025
Afin que le élèves puissent bénéficier d’un abribus le matin sur la commune de Sainte-Blandine.
Circuits LTP08-00 et LTP08-02 : L’arrêt « Lot. Les Acacias » à Sainte-Blandine sera remplacé par l’arrêt « Patton » situé à 200 mètres et doté d’un abribus. Les horaires sont inchangés et l’arrêt « Lot les Acacias » sera conservé sur les retours
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS