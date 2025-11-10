Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

A compter du jeudi 13 novembre 2025

Afin que le élèves puissent bénéficier d’un abribus le matin sur la commune de Sainte-Blandine.

Circuits LTP08-00 et LTP08-02 : L’arrêt « Lot. Les Acacias » à Sainte-Blandine sera remplacé par l’arrêt « Patton » situé à 200 mètres et doté d’un abribus. Les horaires sont inchangés et l’arrêt « Lot les Acacias » sera conservé sur les retours

Merci de votre compréhension