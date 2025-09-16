Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 18 septembre 2025

En raison d’un sureffectif à l’arrêt « Charpenay Lotissement » à Saint-Clair-de-la-Tour. Les services sont modifiés.

L’arrêt « Charpenay Lotissement » sera dorénavant desservi uniquement sur le service LTP04-04 afin de garantir la prise en charge de tous les élèves. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

Merci de votre compréhension