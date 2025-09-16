itinisère

Date d'impression : 16/09/2025

Infos transport en commun : L.LTP04 : service modifié dès jeudi 18 septembre

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 18 septembre 2025

En raison d’un sureffectif à l’arrêt « Charpenay Lotissement » à Saint-Clair-de-la-Tour. Les services sont modifiés.

L’arrêt « Charpenay Lotissement » sera dorénavant desservi uniquement sur le service LTP04-04 afin de garantir la prise en charge de tous les élèves. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

l-ltp04-service-modifie-des-jeudi-18-septembre.JPG

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
