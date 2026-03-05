Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

En raison de surcharges générées par une mauvaise répartition des élèves.

Les élèves fréquentant l’arrêt « Charpenay Lotissement » sont invités à monter prioritairement à bord du car LTP04-04 au départ de l’arrêt à 8h09.

Seuls les élèves n’ayant pas pu monter à bord de ce car, faute de places disponibles, doivent monter à bord du car LTP04-06 qui passe à 8h11.

Merci de votre compréhension