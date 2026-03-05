Infos transport en commun : L.LTP04 : répartition des élèves
Perturbation
En raison de surcharges générées par une mauvaise répartition des élèves.
Les élèves fréquentant l’arrêt « Charpenay Lotissement » sont invités à monter prioritairement à bord du car LTP04-04 au départ de l’arrêt à 8h09.
Seuls les élèves n’ayant pas pu monter à bord de ce car, faute de places disponibles, doivent monter à bord du car LTP04-06 qui passe à 8h11.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR