L.LTP04 : modification de service a compter du 5 novembre
A compter du mercredi 5 novembre 2025.
En raison d’un sureffectif aléatoire récurrent à l’arrêt « Charpenay Lotissement » à Saint-Clair-de-la-Tour. Les services sont modifiés.
- L’arrêt « Charpenay Lotissement » sera dorénavant desservi sur les services LTP04-04 et LTP04-06 afin de garantir la prise en charge de tous les élèves. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR