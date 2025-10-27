itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/10/2025

Infos transport en commun : L.LTP04 : modification de service a compter du 5 novembre

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

A compter du mercredi 5 novembre 2025.

En raison d’un sureffectif aléatoire récurrent à l’arrêt « Charpenay Lotissement » à Saint-Clair-de-la-Tour. Les services sont modifiés.

  • L’arrêt « Charpenay Lotissement » sera dorénavant desservi sur les services LTP04-04 et LTP04-06 afin de garantir la prise en charge de tous les élèves. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

ltp04.PNG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
Voir toutes les infos trafic