Infos transport en commun : L.LTP03, PSJSA : arrêt "Combalan" non desservi du 12 novembre au 31 janvier
Perturbation
Du mercredi 12 novembre au vendredi 31 janvier 2026.
En raison de travaux sur la commune de Saint-Jean-de-Soudain, la rue Saint-Jean est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Combalan » situé rue Saint-Jean ne pourra être assuré et sera déplacé sur la route de Saint-Chef à Saint-Jean-de-Soudain dans le sens Rochetoirin direction LaTour-du-Pin.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PSJSA PRIMAIRE SAINT JEAN DE SOUDAIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN
vers SAINT JEAN DE SOUDAIN
LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU