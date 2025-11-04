itinisère

Infos transport en commun : L.LTP03, PSJSA : arrêt "Combalan" non desservi du 12 novembre au 31 janvier

Perturbation

Jusqu'au 31/01/2026 - Cars Région

Du mercredi 12 novembre au vendredi 31 janvier 2026.

 

En raison de travaux sur la commune de Saint-Jean-de-Soudain, la rue Saint-Jean est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Combalan » situé rue Saint-Jean ne pourra être assuré et sera déplacé sur la route de Saint-Chef à Saint-Jean-de-Soudain dans le sens Rochetoirin direction LaTour-du-Pin.

 

ltp03-et-psjsa-arret-combalan-deplace-a-st-jean-de-soudain.pdf

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSJSA PRIMAIRE SAINT JEAN DE SOUDAIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN
    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU
