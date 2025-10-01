itinisère

Infos transport en commun : L.LTP01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 :départs non effectués le 1er oct

Perturbation

Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Ce mercredi 1er octobre, en raison de la fermeture du lycée Elie Cartan à La Tour-du-Pin, les cars des lignes LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, LTP08, LTP09, LTP10, LTP11, LTP12, LTP13 et LTP14  partant à 16h35 de La Tour-du-Pin arrêt "Le Champ-de-Mars" ne circuleront pas ce jour.

Merci de votre compréhension.

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers DOISSIN / MONTAGNIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON

  • Car LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers VAL DE VIRIEU

  • Car LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR

  • Car LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers BELMONT / BIOL / CHABONS

  • Car LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers SAINTE BLANDINE

  • Car LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL

  • Car LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
