Infos transport en commun : L.LTP01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 :départs non effectués le 1er oct
Perturbation
Ce mercredi 1er octobre, en raison de la fermeture du lycée Elie Cartan à La Tour-du-Pin, les cars des lignes LTP01, LTP02, LTP03, LTP04, LTP05, LTP06, LTP07, LTP08, LTP09, LTP10, LTP11, LTP12, LTP13 et LTP14 partant à 16h35 de La Tour-du-Pin arrêt "Le Champ-de-Mars" ne circuleront pas ce jour.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
-
LTP09 CESSIEU-LA TOUR DU PIN (LE CALLOUD) Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
-
LTP06 DOISSIN-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers DOISSIN / MONTAGNIEU
-
LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
-
LTP05 BELMONT-ST VICTOR-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / SAINT VICTOR DE CESSIEU / TORCHEFELON
-
LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN
-
LTP11 PANISSAGE-MONTAGNIEU-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers VAL DE VIRIEU
-
LTP10 BLANDIN-LE PASSAGE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers BLANDIN / PASSAGE (LE) / SAINT DIDIER DE LA TOUR
-
LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR
-
LTP08 BELMONT-BIOL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers BELMONT / BIOL / CHABONS
-
LTP12 SAINTE BLANDINE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers SAINT JEAN DE SOUDAIN / TOUR DU PIN (LA)
vers SAINTE BLANDINE
-
LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
-
LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL
-
LTP13 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)