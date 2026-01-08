Infos transport en commun : Lignes 201, 702, 709, 710, 711, 712, 718, 770, 764, 749, 760
Perturbation
Ligne 201, 702, 709, 710, 711, 712, 718, 770, 764, 749 et 760 - Intempérie : Trafic interrompu. Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennoisvers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
vers VIENNE
760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE
764 Ampuis – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers AMPUIS / TUPIN ET SEMONS
702 Ampuis – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers AMPUIS
712 Echalas – Givors Pays Viennoisvers GIVORS
vers ECHALAS
711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE
vers LES HAIES / CONDRIEU
718 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES
770 Trèves – Longes – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers TREVES
749 Saint-Romain-en-Gier – Mornant Pays Viennoisvers MORNANT
vers ST ROMAIN EN GIER
710 Tupin-et-Semons – Tupin-et-Semons Pays Viennoisvers TUPIN ET SEMONS
vers TUPIN ET SEMONS
709 Ligne 709 Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TUPIN ET SEMONS