itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/01/2026

Infos transport en commun : Lignes 201, 702, 709, 710, 711, 712, 718, 770, 764, 749, 760

Perturbation

Jusqu'au 08/01/2026 - Pays Viennois

Ligne 201, 702, 709, 710, 711, 712, 718, 770, 764, 749 et 760 - Intempérie : Trafic interrompu. Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennois

    vers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE

  • Bus 764 Ampuis – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers AMPUIS / TUPIN ET SEMONS

  • Bus 702 Ampuis – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers AMPUIS

  • Bus 712 Echalas – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers ECHALAS

  • Bus 711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers LES HAIES / CONDRIEU

  • Bus 718 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 770 Trèves – Longes – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers TREVES

  • Bus 749 Saint-Romain-en-Gier – Mornant Pays Viennois

    vers MORNANT
    vers ST ROMAIN EN GIER

  • Bus 710 Tupin-et-Semons – Tupin-et-Semons Pays Viennois

    vers TUPIN ET SEMONS
    vers TUPIN ET SEMONS

  • Bus 709 Ligne 709 Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TUPIN ET SEMONS
Voir toutes les infos trafic