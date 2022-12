Perturbation

Jusqu'au 15/12/2022 - TAG

En soirée, à partir de 22h20, la ligne D ne circule pas entre les stations Les Taillées - Universités et Etienne Grappe. Un bus relais effectue la liaison entre les stations Etienne Grappe et Les Taillées - Universités et prolongé jusqu'à Gières Gare-Universités en passant par Condillac-Universités et Plaine des Sports. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic.