Perturbation

Jusqu'au 31/10/2024 - Pays Viennois

Les équipes du réseau l’va ainsi que celles du service transports et mobilité de Vienne Condrieu Agglomération sont mobilisées et analysent différents scénarios pour maintenir la desserte du service scolaire 749 de St Romain en Gier pour les établissements scolaires de Mornant. Nous sommes toujours en phase d’étude, la situation étant particulièrement complexe sur le secteur. Une communication plus précise sera diffusée jeudi après-midi. En vous remerciant par avance de votre patience et compréhension, Le réseau L'va