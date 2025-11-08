Infos transport en commun : Ligne 49. Le 07/11, départ(s) de 06h35 vers Clinique du Dauphiné et de 07h00 vers Seyssinet Pariset Cimetière non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 06h35 vers Clinique du Dauphiné et le(s) départ(s) de 07h00 vers Seyssinet Pariset Cimetière ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné