Perturbation

Jusqu'au 08/11/2025 - M’Réso

Le(s) départ(s) de 06h35 vers Clinique du Dauphiné et le(s) départ(s) de 07h00 vers Seyssinet Pariset Cimetière ne sont pas assurés en raison d'un bus en panne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
