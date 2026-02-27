itinisère

Infos transport en commun : Ligne 42. Le 03/03, départ(s) de 6h25, 7h35, 8h35 vers Place de la Louisiane et de 6h54, 8h04, 9h04 vers Pré de l’Eau non assurés

Perturbation

Du 03/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h25, 7h35, 8h35 vers Place de la Louisiane et le(s) départ(s) de 6h54, 8h04, 9h04 vers Pré de l’Eau ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 42 Meylan Place de la Louisiane / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers MEYLAN - Place de la Louisiane
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
