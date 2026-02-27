Infos transport en commun : Ligne 42. Le 03/03, départ(s) de 6h25, 7h35, 8h35 vers Place de la Louisiane et de 6h54, 8h04, 9h04 vers Pré de l’Eau non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 6h25, 7h35, 8h35 vers Place de la Louisiane et le(s) départ(s) de 6h54, 8h04, 9h04 vers Pré de l’Eau ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
42 Meylan Place de la Louisiane / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers MEYLAN - Place de la Louisiane
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau