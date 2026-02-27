Perturbation

Du 03/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h25, 7h35, 8h35 vers Place de la Louisiane et le(s) départ(s) de 6h54, 8h04, 9h04 vers Pré de l’Eau ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.