Perturbation

Jusqu'au 01/05/2026 - M réso

Ligne Sacado n°251. Suite à un affaissement de chaussée, le départ de 16h40 du collège Jules Flandrin de la ligne Sacado 251 est déviée dans les deux sens entre les arrêts École Le Coteau et Cabessière, pour une durée indéterminée. L’arrêt : Le Coteau est reporté sur l’arrêt Saint Germain de la ligne N62 Les arrêts : Noyarey, Vierge Noire, Le Gorget, Maubec, Chemin du Cellier ne sont pas desservis. Les arrêts entre Cabessière et Bâtonnière sont desservis. La ligne sacado reprendra son itinéraire normal dès que les conditions de circulations le permettront.