Infos transport en commun : Ligne 25. Le 20/12, départ(s) de 12h08, 14h07, 15h07, 16h48 vers Colonel Dumont et de 13h09, 15h08, 16h08, 17h48 vers Les Saillants non assurés

Perturbation

Du 20/12/2025 au 20/12/2025 - M réso

Le(s) départ(s) de 12h08, 14h07, 15h07, 16h48 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 13h09, 15h08, 16h08, 17h48 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
