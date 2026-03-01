Infos transport en commun : Ligne 25. Le 14/03, départ(s) de 13h47, 16h08, 18h08, 16h48 vers Gares et de 14h48, 17h08, 19h25, 17h48 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 13h47, 16h08, 18h08, 16h48 vers Gares et le(s) départ(s) de 14h48, 17h08, 19h25, 17h48 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne