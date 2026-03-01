itinisère

Date d'impression : 12/03/2026

Infos transport en commun : Ligne 25. Le 13/03, départ(s) de 6h46, 8h23, 16h38 vers Colonel Dumont et de 7h37, 15h35 vers La Valonne non assurés

Perturbation

Du 13/03/2026 au 13/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 6h46, 8h23, 16h38 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 7h37, 15h35 vers La Valonne ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
