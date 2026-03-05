Infos transport en commun : Ligne 25. Le 05/03, départ(s) de 14h15, 16h19, 18h30 vers Colonel Dumont et de 15h20, 17h25, 19h25 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 14h15, 16h19, 18h30 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h20, 17h25, 19h25 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne