Perturbation

Jusqu'au 05/03/2026 - M réso

Le(s) départ(s) de 14h15, 16h19, 18h30 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 15h20, 17h25, 19h25 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
