Infos transport en commun : Ligne 25. Le 05/02, départ(s) de 7h29, 14h45, 16h57 vers Colonel Dumont et de 8h32, 15h58, 17h55 vers Les Saillants non assurés
Perturbation
Le(s) départ(s) de 7h29, 14h45, 16h57 vers Colonel Dumont et le(s) départ(s) de 8h32, 15h58, 17h55 vers Les Saillants ne sont pas assurés en raison de contraintes d'exploitation.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne