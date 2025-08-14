Infos transport en commun : Ligne 20. Départ de Seyssinet H. Ville à 13:33 non assuré (incident technique).
Perturbation
Le départ de 13:33 de l'arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville vers La Rive n'est pas assuré en raison d'un incident technique.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Résovers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville
vers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières