itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/08/2025

Infos transport en commun : Ligne 20. Départ de Seyssinet H. Ville à 13:33 non assuré (incident technique).

Perturbation

Jusqu'au 14/08/2025 - M’Réso

Le départ de 13:33 de l'arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville vers La Rive n'est pas assuré en raison d'un incident technique.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville
    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
Voir toutes les infos trafic