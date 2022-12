Vous êtes ici : Accueil >Se déplacer >Infos transport en commun >Ligne 14. Le 07/12, départ(s) de 15h34, 16h20, 17h06, 17h52, 18h41 et 19h27 vers Verdun et de 15h54, 16h41, 17h27, 18h13, 19h et 19h43 vers Gières Gare non assurés