Jusqu'au 25/09/2020 - Transisère

Ce vendredi 25 septembre, suite à un incident sur la ligne IDB06, les départs de L'isle-D-Abeau à 17h05 et 18h05 en direction de Heyrieux et les départs de L'isle-d-Abeau à 17h05 et 18h05 en direction de Valencin enregistre un retard d'environ de 10 minutes.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère