Infos transport en commun : L.IDB05 : répartition sur les services retours
Perturbation
Dès vendredi 19 septembre 2025
En raison de sureffectifs sur la ligne suite à une mauvaise répartition des élèves.
Sur les services retours au départ de lycée Delorme à l’Isle d’Abeau, nous demandons aux usagers à destination des arrêts « Hôtel de la Poste » et « Libération » à la Verpillière, de privilégier la navette RUBAN « Cassin-Delorme ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
IDB05 GRENAY-LA VERPILLIERE-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers GRENAY