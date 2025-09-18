itinisère

Infos transport en commun : L.IDB05 : répartition sur les services retours

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 19 septembre 2025

En raison de sureffectifs sur la ligne suite à une mauvaise répartition des élèves.

Sur les services retours au départ de lycée Delorme à l’Isle d’Abeau, nous demandons aux usagers à destination des arrêts « Hôtel de la Poste » et « Libération » à la Verpillière, de privilégier la navette RUBAN « Cassin-Delorme ».

 

l-idb05-report-navette-ruban.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car IDB05 GRENAY-LA VERPILLIERE-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers GRENAY
