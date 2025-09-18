Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 19 septembre 2025

En raison de sureffectifs sur la ligne suite à une mauvaise répartition des élèves.

Sur les services retours au départ de lycée Delorme à l’Isle d’Abeau, nous demandons aux usagers à destination des arrêts « Hôtel de la Poste » et « Libération » à la Verpillière, de privilégier la navette RUBAN « Cassin-Delorme ».

Merci de votre compréhension