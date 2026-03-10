Infos transport en commun : L.HEY02: Information relative à la répartition des élèves
Perturbation
En raison d’une problématique générées par une mauvaise répartition des élèves.
- Les élèves fréquentant l’arrêt « La Place » à Diémoz sont invités à monter prioritairement à bord du car HEY02-01 le soir.
- Seuls les élèves n’ayant pas pu monter à bord de ce car, faute de places disponibles, doivent monter à bord du car HEY02-05.
- Le respect de cette consigne permettra aux élèves des arrêts en aval d’avoir une place à bord et de pouvoir être déposé en à leur arrêt attitré.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers BEAUVOIR DE MARC / DIEMOZ / SAINT JEAN DE BOURNAY