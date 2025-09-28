Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 26 septembre

L’arrêt « L’Alouette » à Bonnefamille est ajouté sur les départs suivants du collège Jacques Prévert d’Heyrieux :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le départ de 16h40 en direction de St-Jean-de-Bournay (HEY0205)

Mercredi sur le départ de 12h05 du collège Jacques Prévert à Heyrieux en direction de l’arrêt « Gare » à St-Georges-d’Espéranche (HEY0203).

Le matin l’arrêt « l’Alouette » à Bonnefamille reste desservi par la ligne T36 à 7h30 en direction de Parilly pour une arrivée à 7h42 au collège Jacques Prévert à Heyrieux.

Merci de votre compréhension