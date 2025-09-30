Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 2 octobre 2025

En raison de surreffectifs, la desserte de certains arrêts est reporté sur d'autres cars afin de mieux répartir le nombre d'usagers à bord des véhicules.

Sur les horaires de départs de 12h05 le mercredi et de 16h40 du lundi, mardi, jeudi et vendredi du collège Jacques Prévert à Heyrieux, les arrêts "Sampan" à Heyrieux, "Lot. Le Chanoz" à St-Just-Chaleyssin et "Mairie" à Valencin sont dorénavant desservis sur les cars suivants :

Arrêt « Sampan » à Heyrieux desservis par le car HEY0105.





Arrêt « Lot. Le Chanoz » à St-Just-Chaleyssin desservi par le car HEY0103.





Arrêt « Mairie » à Valencin desservi par le car HEY0107.

Les usagers sont invités à consulter la nouvelle fiche horaires à jour sur le site.

Merci de votre compréhension