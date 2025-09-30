Infos transport en commun : L.HEY01: modification horaires dès jeudi 2 octobre
Perturbation
Dès jeudi 2 octobre 2025
En raison de surreffectifs, la desserte de certains arrêts est reporté sur d'autres cars afin de mieux répartir le nombre d'usagers à bord des véhicules.
Sur les horaires de départs de 12h05 le mercredi et de 16h40 du lundi, mardi, jeudi et vendredi du collège Jacques Prévert à Heyrieux, les arrêts "Sampan" à Heyrieux, "Lot. Le Chanoz" à St-Just-Chaleyssin et "Mairie" à Valencin sont dorénavant desservis sur les cars suivants :
- Arrêt « Sampan » à Heyrieux desservis par le car HEY0105.
- Arrêt « Lot. Le Chanoz » à St-Just-Chaleyssin desservi par le car HEY0103.
- Arrêt « Mairie » à Valencin desservi par le car HEY0107.
Les usagers sont invités à consulter la nouvelle fiche horaires à jour sur le site.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN