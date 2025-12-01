Infos transport en commun : L.HEY01 : modification horaire dès jeudi 2 octobre
Dès jeudi 2 octobre
Le départ de l’arrêt « Gravetan » à St-Just-Chaleyssin à 7h15 en direction du collège Jacques Prévert à Heyrieux (HEY0110) est avancé de 5 minutes et fixé à 7h10.
Les horaires de passage sont également avancés de 5 minutes.
Ce départ dessert également l’arrêt « La Place » à Diémoz à 7h25.
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN