Dès jeudi 2 octobre

Le départ de l’arrêt « Gravetan » à St-Just-Chaleyssin à 7h15 en direction du collège Jacques Prévert à Heyrieux (HEY0110) est avancé de 5 minutes et fixé à 7h10.

Les horaires de passage sont également avancés de 5 minutes.

Ce départ dessert également l’arrêt « La Place » à Diémoz à 7h25.

Merci de votre compréhension.