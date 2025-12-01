itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/09/2025

Infos transport en commun : L.HEY01 : modification horaire dès jeudi 2 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès jeudi 2 octobre

Le départ de l’arrêt « Gravetan » à St-Just-Chaleyssin à 7h15 en direction du collège Jacques Prévert à Heyrieux (HEY0110) est avancé de 5 minutes et fixé à 7h10.

Les horaires de passage sont également avancés de 5 minutes.

Ce départ dessert également l’arrêt « La Place » à Diémoz à 7h25.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
Voir toutes les infos trafic