Infos transport en commun : L.HEY01 : modification des services
Perturbation
Dès mardi 16 septembre 2025.
En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Le Stade » à Valencin le matin est adaptée
L’arrêt « Le Stade » à Valencin desservi à 7h30 en direction du collège Jacques Prévert à Heyrieux (HEY0104) est également desservi à 7h32 par le car HEY0100.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN