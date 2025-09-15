itinisère

Infos transport en commun : L.HEY01 : modification des services

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mardi 16 septembre 2025.

En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Le Stade » à Valencin le matin est adaptée

L’arrêt « Le Stade » à Valencin desservi à 7h30 en direction du collège Jacques Prévert à Heyrieux (HEY0104) est également desservi à 7h32 par le car HEY0100.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
