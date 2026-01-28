Infos transport en commun : L.HEY01, IDB06, PVACA, VER09, VFT04 : Arrêt non desservi du 2 au 13 février
Du lundi 02 février au vendredi 13 février 2026
En raison de travaux de reprise d’enrobé sur la commune de Valencin, la route de Lyon sera fermée à circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Carneval » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Stade » ou « Le Fayet Place », exceptionnellement desservi par les lignes HEY01, IDB06, PVACA et VER09.
Merci de votre compréhension
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers HEYRIEUX / VALENCIN
VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
PVACA PRIMAIRE VALENCIN-LE FAYET Cars Régionvers VALENCIN
vers VALENCIN
VER09 VALENCIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers HEYRIEUX / VALENCIN