Jusqu'au 13/02/2026 - Cars Région

Du lundi 02 février au vendredi 13 février 2026

En raison de travaux de reprise d’enrobé sur la commune de Valencin, la route de Lyon sera fermée à circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Carneval » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Stade » ou « Le Fayet Place », exceptionnellement desservi par les lignes HEY01, IDB06, PVACA et VER09.

Merci de votre compréhension