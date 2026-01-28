itinisère

Infos transport en commun : L.HEY01, IDB06, PVACA, VER09, VFT04 : Arrêt non desservi du 2 au 13 février

Perturbation

Jusqu'au 13/02/2026 - Cars Région

Du lundi 02 février au vendredi 13 février 2026

En raison de travaux de reprise d’enrobé sur la commune de Valencin, la route de Lyon sera fermée à circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Carneval » ne pourra être desservi et sera reporté aux arrêts « Stade » ou « Le Fayet Place », exceptionnellement desservi par les lignes HEY01, IDB06, PVACA et VER09.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car PVACA PRIMAIRE VALENCIN-LE FAYET Cars Région

    vers VALENCIN
    vers VALENCIN

  • Car VER09 VALENCIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers HEYRIEUX / VALENCIN
