Infos transport en commun : L.HEY01, IDB06 et VER03 : arrêt "Croix Mayet" déplacé dès lundi 8 décembre
Perturbation
A compter du lun di 8 décembre 2025
L’arrêt « Croix Mayet » à Saint-Just-Chaleyssin est déplacé de quelques mètres afin de résoudre un problème de visibilité :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
-
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
-
IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU