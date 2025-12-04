itinisère

Infos transport en commun : L.HEY01, IDB06 et VER03 : arrêt "Croix Mayet" déplacé dès lundi 8 décembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du lun di 8 décembre 2025

L’arrêt « Croix Mayet » à Saint-Just-Chaleyssin est déplacé de quelques mètres afin de résoudre un problème de visibilité :

arret-deplace.PNG

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN
    vers HEYRIEUX / VALENCIN
    • LA CROIX MAYET SAINT JUST CHALEYSSIN
