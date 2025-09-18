Infos transport en commun : L.HEY01, HEY02 : modification des services
Dès vendredi 19 septembre 2025.
En raison de sureffectifs le matin, la desserte de l’arrêt « La Place » à Diémoz est renforcée.
- Le départ de la ligne HEY01 partant à 7h15 de l’arrêt « Gravetan » (St-Just-Chaleyssin) desservira également l’arrêt « La Place » à Diémoz à 7h32.
- L’arrêt « La Place » à Diémoz initialement desservi à 7h25 par la ligne HEY02 (HEY0200) est également desservi par la ligne HEY01 (HEY0110) à 7h32 .
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers DIEMOZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY