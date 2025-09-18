itinisère

Infos transport en commun : L.HEY01, HEY02 : modification des services

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 19 septembre 2025.

En raison de sureffectifs le matin, la desserte de l’arrêt « La Place » à Diémoz est renforcée.

  • Le départ de la ligne HEY01 partant à 7h15 de l’arrêt « Gravetan » (St-Just-Chaleyssin) desservira également l’arrêt « La Place » à Diémoz à 7h32.

 

  • L’arrêt « La Place » à Diémoz initialement desservi à 7h25 par la ligne HEY02 (HEY0200) est également desservi par la ligne HEY01 (HEY0110) à 7h32 .

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car HEY02 DIEMOZ-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers DIEMOZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
