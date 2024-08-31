itinisère

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Date d'impression : 26/06/2024

Infos transport en commun : L.GRE04,VIE01,VIE02,VIE08,VIE09,T35,T37,T52: risque de retards à partir du 01/07

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2024 - Cars Région

A partir du lundi 01er juillet 2024 et pour une durée indéterminée
Risque de retards

En raison de travaux de requalification du Cours Brillier sur la commune de Vienne, des retards sont à prévoir.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers PONT EVEQUE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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