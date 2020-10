Jusqu'au 31/10/2020 - Transisère

Dès le vendredi 2 octobre 2020

Les départs initialement prévus à 16h30 de L’institution Don Bosco à Gières sont dorénavant prévus à 16h40, et ceci afin d’être calés sur les horaires de sortie du collège à 16h30 et de permettre la correspondance avec la ligne DOM02 en direction de Revel et Saint-Jean le Vieux.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère