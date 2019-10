Jusqu'au 31/01/2020 - Transisère

Dès lundi 4 novembre 2019

Votre ligne évolue !

Le matin, deux départs supplémentaires de l’arrêt « Gares » à Grenoble à 8h05 et à 8h20 pour un terminus à « ST Microelectronics » à Crolles à 8h39 et 8h54 et décalage du départ de 8h29 à 8h35 pour une arrivée à « STM » à Crolles à 9h09.

Le midi, desserte de l’arrêt « Centr’Alp 2 » à Moirans : en direction de Grenoble à 12h04, 12h34, 13h04 et 13h34 et en direction de Voiron, à 12h08, 12h38, 13h08, 13h38 et 14h08.

Rajout d’un départ de Lumbin à 15h15 pour une arrivée à Voiron à 16h31. Le soir, les départs de 17h50 et 18h00 de la gare routière Sud de Voiron sont prolongés jusqu’à Lumbin. Bénéficiez d’un départ toutes les 5 minutes de l’arrêt « Gares » de Grenoble en direction de Voiron entre 16h48 et 17h23.

Enfin, le départ de Lumbin à 18h18 est prolongé jusqu’à Voiron pour une arrivée à 19h41.

