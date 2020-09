Jusqu'au 16/09/2020 - Transisère

Le mercredi 16 septembre 2020

Perturbations entre 09h00 et 13h15

En raison du départ de Grenoble de la 17ème étape du Tour de France et de son passage dans le Grésivaudan, la ligne sera perturbée.

- Les arrêts « Docteur Mazet », « Victor Hugo », « Chavant », « Hôtel de Ville » à Grenoble et « Sablons » à La Tronche ne seront pas desservis de 09h00 à 13h00.

Merci de vous reporter sur les arrêts « Gares » à Grenoble ou « Pré de l’Eau Rond Point » à Montbonnot-St-Martin.



- La ligne fera ses départs et arrivées à l’arrêt « Teisseire » à Crolles entre 10h00 et 13h15. Aussi, des retards sont à prévoir.





Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère