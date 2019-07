Du 19/08/2019 au 22/08/2019 - Transisère

Du 19 au 22 août 2019 inclus

Les Arrêts « Presqu’île », « Cea-Cambridge »,

et « Durand Savoyat » à Grenoble

Non desservis

Entre 09h00 et 17h00

En raison d’une coupure du Pont d’Oxford à Grenoble, les arrêts « Presqu’île », « Cea-Cambridge » et « Durand Savoyat » ne seront pas desservis, entre 09h00 et 17h00.

Merci de vous reporter aux arrêts « San Marino Barrage » à St-Egrève ou « Gares » à Grenoble.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère