Jusqu'au 17/06/2021 - Transisère

Nuits du 09 au 10 juin 2021 et du 14 au 17 juin 2021

Entre 19h45 et 05h00

Perturbations au niveau des arrêts « Chavant » et « Hôtel-de-Ville » à Grenoble

En raison de travaux sur la commune de Grenoble, l’arrêt « Chavant » ne sera pas desservi. Merci de vous reporter à l’arrêt « Victor Hugo » à Grenoble.

Aussi, l’arrêt « Hôtel-de-Ville » sera déplacé comme suit :

Sens Voiron-> Lumbin : rue Joseph Chanrion

Sens Lumbin-> Voiron : boulevard Jean Pain

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère