Du 5 juillet au 28 août 2021

En raison de travaux à Voiron, la gare routière Sud n’est plus desservie. Les départs et arrivées de la ligne Express 1 se font à la gare routière Nord sur les quais 1 et 2.

Les horaires sont inchangés.

Merci de votre compréhension

