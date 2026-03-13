Infos transport en commun : L.EDG01 : modification de service du 17 mars au 3 avril
Perturbation
Du mardi 17 mars au vendredi 3 avril 2026
En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, la RD520C sera fermée à la circulation entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.
EDG0100 Le départ est avancé à 7h55 au lieu de 8h et le sens de desserte est modifié en fonction de la déviation.
Ci-dessous les horaires à prévoir sur le service aller (le sens de desserte retour est respectivement inversé avec un départ à 16h37 de l’école du Frou)
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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EDG01 PRIMAIRE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS Cars Régionvers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS