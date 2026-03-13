Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

Du mardi 17 mars au vendredi 3 avril 2026

En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, la RD520C sera fermée à la circulation entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

EDG0100 Le départ est avancé à 7h55 au lieu de 8h et le sens de desserte est modifié en fonction de la déviation.

Ci-dessous les horaires à prévoir sur le service aller (le sens de desserte retour est respectivement inversé avec un départ à 16h37 de l’école du Frou)

Merci de votre compréhension